На вул. Копиленка розпочали демонтаж будмайданчика

Київ. 30 січня. УНІАН. Сьогодні розпочався демонтаж будівельного майданчика на вул. Олександра Копиленка, 6.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, нагадуючи, що раніше Вищий господарський суд планував звести для себе за цією адресою добудову до адміністративного корпусу. Але спорудження викликало незадоволення серед мешканців району. Враховуючи численні звернення печерян, голова КМДА Олександр ПОПОВ ініціював відміну даного будівництва в Київраді.

“Ми оперативно домовились з представниками суду, і вони погодились зупинити зведення будівлі за цією адресою. А вже 26 січня депутати Київради підтримали відповідне рішення і сьогодні ми розпочали демонтаж будівельного майданчика», – зауважив заступник голови КМДА Михайло КУЧУК.

Він додав – враховуючи той факт, що оформлення зазначеної земельної ділянки було цілком законне, столична влада запропонувала ВГСУ іншу ділянку – на бульв. Дружби Народів. За словами М.КУЧУКА, тут уже протягом 17 років знаходиться огороджений будівельний майданчик, на якому ніхто не веде будівництва, тож це буде хороший компромісний варіант вирішення даної проблеми і, одночасно з тим, допоможе відновити

благоустрій території.

«Печерська площа залишиться у тому вигляді, який вона мала до встановлення паркану, і не буде забудовуватися. Така позиція столичної влади і Олександра ПОПОВА особисто», – запевнив заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Київська міська рада своїм рішенням повернула ділянку площею 0,34 га на вул. Копиленко, 6 у власність міста.