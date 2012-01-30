Заняття у школах можуть бути призупинені із середи
Київ. 30 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив Головному управлінню освіти та науки КМДА підготувати проект розпорядження про тимчасове призупинення занять у школах за умови зниження температури.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке доручення О.ПОПОВ дав під час апаратної наради, на якій обговорювалися питання роботи житлового господарства, а також установ соціальної інфраструктури в умовах значного зниження температури.
Згідно з санітарними вимогами, якщо стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки -20ºС, у загальноосвітніх навчальних закладах столиці повинні бути призупинені заняття для учнів 1-4 класів. Учні 5-12 класів залишаться вдома за умови похолодання до 24ºС нижче нуля, сильного вітру (більше 5 м/с) та при підвищенні вологості повітря понад 80%.
«За прогнозами синоптиків, значне зниження температури варто очікувати вже 1 лютого. Тому школи мають бути готові тимчасово призупинити навчання вже в середу, якщо температура знизиться до -20, аби вберегти наших дітей від переохолодження, та, як наслідок, захворювань», - підкреслив О.ПОПОВ.
Він також доручив Головному управлінню охорони здоров’я провести додаткову роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження та обмороження.
Також за дорученням О.ПОПОВА соціальні служби активізують роботу з надання допомоги тим, хто не має постійного житла. Зокрема, сьогодні у столиці відкрилися додаткові пункти обігріву, де безхатченки можуть зігрітися та отримати теплу їжу.