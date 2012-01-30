Керівництво КМДА зустрінеться з благодійниками щодо партнерства
13:07, 30 січня 2012Київ
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31 січня о 09.20 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Новохатька відбудеться офіційна зустріч керівництва Київської міської служб у справах дітей та Міжнародної благодійної організації Партнерство «Кожній дитині» щодо впровадження проекту «Запровадження кращих практик альтернативного догляду для дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування».
Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, зала засідань 5-го поверху (к. 514).
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