Керівництво КМДА зустрінеться з благодійниками щодо партнерства

31 січня о 09.20 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Новохатька відбудеться офіційна зустріч керівництва Київської міської служб у справах дітей та Міжнародної благодійної організації Партнерство «Кожній дитині» щодо впровадження проекту «Запровадження кращих практик альтернативного догляду для дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування». Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, зала засідань 5-го поверху (к. 514).

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