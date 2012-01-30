Оголошення переможців містобудівного конкурсу «Дніпровські перлини» (перенесено на 1 лютого)

1 лютого о 15.00 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка та начальника Головного управління містобудування та архітектури Сергія Целовальника відбудеться оголошення переможців Міжнародного відкритого містобудівного конкурсу «Дніпровські перлини». Концепція збереження та розвитку київських островів» та прес-конференція щодо подальшої реалізації та втілення кращої концепції. На прес-конференції будуть присутні автори проекту-переможця. Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, кімната 514.

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