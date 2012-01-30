Освітян планують забезечувати житлом за програмою «50 на 50»

Київ. 30 січня. УНІАН. Столична влада сподівається вирішити проблему забезпечення освітян житлом шляхом реалізації програми «50 на 50». Наразі понад 400 осіб виявили бажання взяти участь у цій програмі.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Також міська влада гарантує збереження муніципальних надбавок усім педагогічним і технічним працівникам.

Так, за словами начальник Головного управління освіти та науки Віри ГОРЮНОВОЇ, з метою покращення соціального статусу вчителів міська влада виплачує стимулюючі надбавки всім працівникам освітньої галузі.

Окрема програма стимулювання реалізується для молодих педагогів, які прийшли працювати до навчальних закладів. Вони отримують 1 тис. грн. одноразової адресної допомоги, а тим хто заключив контракт не менше ніж на 3 роки виплачують «підйомні» у розмірі п‘яти мінімальних заробітніх плат.

У 2011-2012 навчальному році 455 випускників вищих навчальних закладів отримали направлення Головного управління освіти і науки на роботу до столичних навчальних закладів. Молодим спеціалістам також встановлена надбавка, відмінникам навчання – у розмірі 50% заробітної плати, студентам старших курсів, які працюють у школах виплачується 30% надбавка до посадового окладу. За складність і напруженість у роботі молодим викладачам, які працюють протягом 3 – х років встановлено надбавки у розмірі 20% і 30% (від ставки заробітної плати) до посадового окладу.

Активно працюють у столиці програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. На базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка створено «Школу молодого вчителя». Розроблено концепцію та затверджено комплексну програму «Школи молодого вчителя».

Як зазначається в повідомленні прес-служби КМДА, у 2011 р. за ініціативи голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, педагоги, спільно з владою та громадськістю, розпочали розробку Столичного стандарту освіти, який стане прикладом для всієї країни. Ці норми стосуватимуться не лише матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів, а й соціальної підтримки педагогів, якості методик викладання та виховання.

«Відчувши зацікавленість і підтримку міської влади щодо впровадження Столичного стандарту освіти, педагогічна громада, взялася активно надавати пропозиції. Вчителі столиці зацікавлені у тому щоб наша освіта була дійсно першою в Україні. Це наша амбітна мета. А головне, київська освіта має бути комфортною і для учня, і для вчителя» – відзначила В.ГОРЮНОВА.