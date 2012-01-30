Екокомісія Київради намагається зберегти 550 дерев від вирубування

Київ. 30 січня. УНІАН. Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики відхилила проект рішення про надання дозволу Національному банку України на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2 га на просп. Науки, 7 для влаштування проїзду до існуючого адміністративного будинку та комплексу будівель Університету банківської справи, оскільки на ділянці розташовані 550 дерев.

Про це повідомляє прес-служба депутатської фракції "Республіка Київ" у Київській міській раді, голова якої Денис МОСКАЛЬ очолює постійну екокомісію Київради та одночасно є головою Партії Зелених України.

«Із поданих матеріалів видно, що між корпусами Університету банківської справи є всі необхідні проїзди. І я не бачу потреби для влаштування ще одного, тим більше що це призведе до знищення 550 дерев. Я виступаю категорично проти пошкодження зелених насаджень на території міста Києва», - наголосив Д. МОСКАЛЬ.

Депутат зауважив, що згідно із актом обстеження зелених насаджень, з цих 550 дерев, про які йдеться, 330 – «самосійного характеру».

«Ми повинні не знищувати існуючі дерева і зелені зони, а навпаки висаджувати нові. Керівники університету замість того, щоб думати, як влаштувати додатковий проїзд між корпусами, краще б разом зі студентами щороку проводили весняну толоку і висаджували нові дерева на своїй території», - додав Д. МОСКАЛЬ.

Він також нагадав, що у Києві діє мораторій на видалення зелених насаджень.