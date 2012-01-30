За вихідні зі столиці вивезено 23 тис. тонн снігу

Київ. 30 січня. УНІАН. За минулі вихідні - 28 та 29 січня - зі столиці вивезено 23 тис. тонн снігу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані комунальної корпорації «Київавтодор».

На автошляхах Києва у цей період цілодобово працювали близько 350 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки.

Станом на сьогодні розчищено магістральні шляхи, вулиці міського значення та мости. Роботи з утримання вулично-шляхової мережі міста в належному стані продовжуються у посиленому режимі.

На даний час відповідні роботи ведуться на вулицях районного значення, зазначається в повідомленні.

Корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитись до дорожніх служб, які «ні на хвилину не припиняють свою роботу».

За даними КМДА, голова Київської міської державної адміністрації Олександо ПОПОВ під час розширеної наради із заступниками, керівниками структурних підрозділів та головами районних у місті Києві державних адміністрацій доручив комунальним службам посипати піско-соляною сумішшю міжквартальні проїзди та ретельно очистити підходи до станцій метрополітену та іншого громадського транспорту, аби уникнути травмувань населення.