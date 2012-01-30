Печерськ здає в оренду приміщення
11:58, 30 січня 2012Київ
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Під офіс пропонує нежитлове приміщення площею 62,8 кв. м. на вул. Липська, 19/7.
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація оголосила про намір передати в оренду нежитлове приміщення площею 62,8 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Липська, 19/7 для використання під офіс з розрахунком орендної плати в розмірі 6164,4 грн. з ПДВ за перший місяць оренди.
Як інформує прес-служба Печерської РДА, термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації оголошення (27 січня 2012 р.).
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, Печерська районна в м. Києві державна адміністрація
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.
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