Печерськ здає в оренду приміщення

Печерська районна в м. Києві державна адміністрація оголосила про намір передати в оренду нежитлове приміщення площею 62,8 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Липська, 19/7 для використання під офіс з розрахунком орендної плати в розмірі 6164,4 грн. з ПДВ за перший місяць оренди.

Як інформує прес-служба Печерської РДА, термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації оголошення (27 січня 2012 р.).

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, Печерська районна в м. Києві державна адміністрація

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.