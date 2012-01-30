У Деснянському районі аварію на тепломережі ліквідували

У Деснянському районі у вихідні ліквідували аварію, внаслідок якої без тепла залишилися 4 житлові будинки, дитячий садочок та поліклініка. За добу опалення було повністю відновлене.

Як інформує прес-служба Деснянської РДА, у суботу, 28 січня, через пориви тепломереж на проспекті Маяковського були відключені від тепла та гарячого водопостачання 4 житлові будинки, дитячий садочок та поліклініка. На місці аварії вже з вечора і протягом всієї ночі проводилися протиаварійні відновлювальні роботи.

Для оперативного забезпечення проведення протиаварійних робіт у дворі будинку по проспекту Маяковського, 18 районним управлінням з надзвичайних ситуацій разом з комунальною аварійно-рятувальною службою "Київська служба порятунку" було розгорнуто мобільний пункт обігріву. Спеціалістами управління була проведена інформаційно-роз’яснювальна робота з мешканцями будинків, сумісно з комунальниками та аварійними службами складено план протиаварійних робіт, проведено ряд організаційних заходів для забезпечення потреб мешканців.

За словами першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації, голови районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вадима КОСТЮЧЕНКА, управління з надзвичайних ситуацій та комунальні служби району спрацювали оперативно і злагоджено.

“Відразу після аварії усі мешканці будинків були оповіщені про ситуацію, що склалася, терміново були розгорнуті тимчасові пункти обігріву, один мобільний пункт обігріву та один пункт розгорнули у районній поліклініці, де усім були запропоновані гарячий чай і бутерброди”, - повідомив він.

Фахівець зазначив, що аварія сталася через зношеність тепломереж та несприятливі погодні умови. Вночі 29 січня, о 1-й годині ночі, аварію було ліквідовано, а опалення та гаряче водопостачання відновлені.

В цілому ситуація у Деснянському районі – стабільна: у всіх житлових будинках, будівлях соціального призначення, поліклініках, школах, садочках – тепло, безперебійно функціонує гаряче водопостачання.