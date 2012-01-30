У Голосієво пункти обігріву відкриють на всіх ринках

З метою попередження випадків переохолодження громадян в період сильних морозів, що розпочались 27 січня 2012 р., голова Голосіївської райдержадміністрації Олександр НЕЗНАЛ дав доручення організувати на всіх ринках району пункти обігріву, де громадяни матимуть можливість зігрітись, випити гарячий чай тощо.

Як повідомляє прес-служба Голосівської РДА, у зв’язку із зниженням температури повітря керівництво району провело у п’ятницю позачергове засідання комісії ТЕБ та НС за участю заступників голови райдержадміністрації, керівників комунальних служб та управлінь району.

Відповідно до доручень голови райдержадміністрації керівникам ЖЕО району, начальникам управління охорони здоров’я, управлінню освіти, соціального захисту населення у вихідні дні було організовано цілодобове чергування службовців та фахівців.