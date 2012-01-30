За вихідні ДАІ зафіксувало понад тисячу порушень ПДР

Київ. 30 січня. УНІАН. За 28-29 січня 2012 р. співробітниками ДАІ було виявлено 1083 порушення ПДР. З них найбільш характерні: перевищення швидкості – 316; порушення правил проїзду перехресть – 44, порушення ПДР пішоходами – 43, за порушення правил зупинки та стоянки - 206, створення аварійної ситуації - 4.

Як інформує ДАІ м. Києва, за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння за минулу добу виявлено 72 порушення. У поточному році за відповідне правопорушення (ст. 130 КУпАП) районними судами м. Києва прийнято 255 рішень, у 139 випадках - водіїв позбавили права керування транспортним засобом.

За минулу добу зареєстровано 5 ДТП в яких одна людина загинула та четверо отримали травми.

За минулу добу зареєстровано два незаконних заволодіння автотранспортом: Солом’янський район а/м «Toyota Prado», 2008 року випуску та Шевченківський район а/м «Volkswagen Touareg», 2007 року випуску. Прийнято міри розшуку.

Водночас вчора, інспекторами ДАІ було виявлено раніше викрадений автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado». При перевірці було встановлено, що позашляховик знаходився у розшуку по базі «Інтерпол». Водія затримано та доставлено до райуправління міліції. Також було затримано і водія вантажного автомобіля «МАЗ 642208» з напівпричепом. Було встановлено, що вантажівка знаходилась у розшуку та арешті. Автомобіль доставлено на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.

Зокрема, за минулу добу до райуправлінь міліції за незаконне перевезення та зберігання наркотичних речовин доставлено – 4 особи, за хуліганство - 3, порушення правил зберігання мисливської зброї -1.

Майже щодня співробітниками ДАІ складаються адміністративні протоколи на водіїв, які з метою уникнення адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху пропонують хабарі. Так, за 2011 р. задокументовано 273 спроби дачі хабара. За цими фактам порушено 7 кримінальних справ. А з початку цього року вже задокументовано 4 спроби дачі хабара.