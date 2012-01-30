- На Оболоні багато приватних ЖЕКів. Вони друкують свої платіжки, й до того ж там не дуже прозора схема обрахунків, як можна перевірити їх діяльність? Якщо людина не хоче обслуговуватися в цих організаціях, що потрібно зробити?
10:56, 30 січня 2012Київ
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Директор КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Станіслав Каплуненко:
- У вас, як у споживача, повинен бути договір з обслуговуючою організацією, де й має бути чітко описана процедура надання послуг та їх оплата. І знову ж таки, є права і обов’язки сторін. Наприклад, якщо вам нав’язали якісь обов’язки, які не відповідають законодавству, потрібно звертатися в РДА, в суд або в мерію.
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