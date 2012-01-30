- Якщо комунальники неякісно та несвоєчасно надали послуги з прибирання прибудинкової території, як можна переглянути нараховану суму, і взагалі, чи реально це зробити? Як можна зафіксувати те, що послугу було не надано взагалі, або надано неякісно,

Директор КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Станіслав Каплуненко:

- Для цього існує певна процедура перерахунків, визначена відповідно до розпорядження КМДА. Це — складання акта і направлення його в керуючу організацію. Наскільки мені відомо, зараз немає такого, щоб прибудинкову територію ніхто не прибирав.