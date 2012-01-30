- Я мешкаю в центрі міста, маю 67 кв. м житлової площі й у мене постійно підвищується квартплата. За утримання будинку я сплачую 207 грн при тому, що ні у під’їзді, ні у дворі нічого не робиться.

Директор КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Станіслав Каплуненко:

- З лютого місяця минулого року ніякого підвищення тарифів на комунальні послуги не відбувалося. Що стосується високої оплати за утримання прибудинкової території, то це не просто плата за прибирання. Сюди входить і утримання інженерних споруд, вивезення сміття та обслуговування ліфта, якщо він є, і таке інше.