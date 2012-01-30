Міською електричкою у 2011 р. скористалися 2,7 млн. пасажирів

Київ. 30 січня. УНІАН. Послугами міської електрички у 2011 році скористалися 2,744 млн. пасажирів.

В повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс», з них електричкою безоплатно протягом року користувалися 968,2 тис. пасажирів-пільговиків.

Як повідомлялось, з січня до вересня 2010 р. працювали тільки дві станції міської електрички: «Київ-Петрівка» та «Троєщина». За цей період послугами електрички скористались 495,5 тис. пасажирів. З них безкоштовно – 174,8 тис. пасажирів пільгових категорій.

У жовтні 2011 р. було відкрито ще 12 станцій міської електрички. За цей період – у жовтні, листопаді та грудні, електричкою скористалися 2 249,2 тис. пасажирів. З них 793,4 тис. пільговиків.