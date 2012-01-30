У місті запрацювали пункти обігріву для безхатченків

Київ. 30 січня. УНІАН. З метою попередження випадків переохолодження громадян в період сильних морозів, у місті відкрито тимчасові пункти обігріву для безхатченків.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, зокрема, у Голосіївському районі такий намет встановлено за адресою вул. Касіяна, 7 (на території державної пожежної частини № 35). У Святошинському районі пункт обігріву облаштовано за адресою просп. Леся Курбаса, 8, у парковій зоні біля кінотеатру «Лейпциг». А у Шевченківському районі мобільний пункт обігріву розташований у парку «Нивки», на просп. Перемоги, 84.

У теплих наметах люди без постійного місця проживання можуть зігрітися та отримати гарячу їжу і напої. Пункти оснащені обігрівачами, електрогенераторами, столами та лавами.

У кожному пункті цілодобово чергують рятувальники та працівники соціальних служб.