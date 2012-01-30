У вихідні «мінували» центральний автовокзал Києва

Київ. 30 січня. УНІАН. У суботу в Києві до міліції по спецлінії “102” зателефонував невідомий і повідомив, що в приміщенні центрального автовокзалу закладено вибухівку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, на час проведення обстеження із зазначеного приміщення було евакуйовані п’ять осіб. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив 13-річний підліток з міста Умань Черкаської області.