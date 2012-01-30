Київ розпочав підготовку до Гогольфесту

Київ. 30 січня. УНІАН. Київ розпочав підготовку до Міжнародного мультимедійного фестивалю сучасного мистецтва Гогольфест, що відбудеться в столиці у вересні.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації №117 від 25 січня 2012 р., згідно з яким замовником проведення фестивалю визначено Головне управління культури КМДА.

Згідно з документом, замовник повинен передбачити фінансування на проведення фестивалю в межах затверджених бюджетних призначень по галузі «Культура і мистецттво» на відповідний рік.

Управління культури має визначити виконавця та відповідального за проведення мистецького фестивалю, а також місце його проведення.

У свою чергу ГУ з питань надзвичайних ситуацій доручено підготувати дозвільну документацію для проведення феєрверків у рамках фестивалю відповідно до заявки виконавця та забезпечити контроль за його проведенням.