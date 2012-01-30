Бортницькій станції виділено 17 млн. грн.

Київ. 30 січня. УНІАН. Для фінансування робіт з ліквідації аварії на Бортницькій станції аерації та забезпечення безперебійного прийняття каналізаційних стоків Головному фінансовому управлінню КМДА доручено виділити Головному управлінню комунального господарства кошти з резервного фонду міського бюджету в сумі 16 млн. 950 тис. грн.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації №124 від 26 січня 2012 р., оприлюдненому на офіційному порталі міської влади.

Також в документі говориться, що ГУ комунального господарства разом з ПАТ «Київводоканал» мають провести перевірку причин аварійної ситуації та, в разі виявлення винних, вжити заходів щодо відшкодування витрат бюджету на ліквідацію наслідків аварійної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 січня сталася аварія на самопливному Лівобережному колекторі на території Бортницької станції аерації. На місці стався провал розмірами 10 на 10 метрів та глибиною 8 метрів. За інформацією офіційного сайту ПАТ "АК "Київводоканал", аварію було оперативно локалізовано. Проте, як заявив голова правління компанії Валерій ЧЕНЧЕВИЙ, ліквідація її наслідків триватиме близько двох місяців, і орієнтовна вартість робіт становить 4 млн. грн.

20 січня в інтерв’ю журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ, коментуючи ситуацію з ліквідацією аварії на БСА повідомив, що цього року на реконструкцію очисних споруд ПАТ «АК «Київводоканал» планується виділити близько 200 млн. грн.

«Реконструкція об’єктів «Київводоканалу» буде в цьому році – мінімум близько 200 млн. грн. Ми зараз вишукуємо можливості, щоб отримати джерела фінансування. Тому що це тема, яка потребує вирішення, її не можна відкладати на потім. Мається на увазі не тільки БСА. Ми маємо на увазі й інші технології, які потребують втручання», - сказав О.ПОПОВ.