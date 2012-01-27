Нового житла в цьому році планують здати для понад 4,5 тис. сімей

Київ. 27 січня. УНІАН. У 2012 році у Києві планується здати новозбудоване житло для понад 4,5 тис. сімей.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державно їадміністрації, такі дані сьогодні були озвучені під час зустрічі голови КМДА Олександра ПОПОВА із столичними будівельниками.

Так, у поточному році комунальними підприємствами Головного управління житлового забезпечення зводитиметься 49 житлових будинків. З них 21 будинок протягом року планується ввести в експлуатацію. Таким чином, до кінця року у Києві з’явиться 1 тис. 730 нових квартир. Передбачено, що майже 30% цих нових помешкань збудують для черговиків.

При цьому, АТ ХК «Київміськбуд», згідно з власною затвердженою пусковою програмою будівництва житла на 2012 рік, планує ввести в експлуатацію ще 14 житлових будинків на 2 тис. 911 квартир.

Як поінформував під час зустрічі заступник голови КМДА Михайло КУЧУК, у

2011 році було введено 1 млн. 501 тис. кв. м житла, що на півмільйона кв. м перевищує показник 2010 року (1 млн. 12 тис. кв. м). Разом з тим, минулого року за Програмою будівництва доступного житла видано 1 тис. 265 квартир.

Також М.КУЧУК повідомив, що підрозділами КМДА підготовлено законопроект щодо вирішення питань завершення будівництва у Києві понад 40 житлових будинків, зведення яких було призупинене та не відновлювалось багато років. Цей документ буде направлений до Адміністрації Президента України з проханням внесення його на розгляд

Верховної Ради України, як невідкладний і першочерговий. Прийняття законопроекту забезпечить можливість органам місцевого самоврядування закінчити будівництво довгобудів, ввести їх в експлуатацію та передати їх під заселення мешканцям, які вклали кошти у їх будівництво.