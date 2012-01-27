Заняття у початкових класах можуть припинити і в Києві

Київ. 27 січня. УНІАН. За умови зниження температури повітря до 20ºС нижче нуля, у загальноосвітніх навчальних закладах столиці будуть призупинені заняття для учнів 1 – 4 класів. Учнів 5 – 12 класів звільнять від уроків за умови зниження температури до 24ºС нижче нуля, сильного вітру (більше 5 м/с) та при підвищенні вологості повітря понад 80%.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявляє міська санітарно-епідеміологічна служба.

За державними санітарними правилами та нормами, у дошкільних навчальних закладах прогулянки на вулиці допускаються при температурі 16ºС – 20ºС нижче нуля і швидкості вітру не вище 3-7 м/с. При цьому дитина має бути тепло вдягнена. При температурі нижче 20ºС морозу прогулянки дошкільнят мають бути обмежені.

У разі погіршення метеорологічних показників, з метою попередження захворюваності дітей на гострі респіраторні захворювання і грип, запобігання обморожень, травм серед учнів, міська влада прийматиме рішення щодо тимчасового призупинення навчально-виховного процесу, зазначають в СЕС.