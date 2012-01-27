Навесні продовжать ремонтувати під’їзди у будинках киян

Київ. 27 січня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація продовжить ремонтувати під’їзди столичних будинків, як тільки дозволить погода.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

За його словами, проводити ці роботи взимку не можна з технологічних причин, бо такі ремонти навряд чи були б довговічними і якісними. Нині профільні управління аналізують та підсумовують інформацію щодо виконаних робіт протягом 2011 року. Триває перевірка якості минулорічних ремонтів, та фото-фіксації недоліків у їх виконанні. Після опрацювання, звіт щодо об’ємів та якості виконання програми буде оприлюднений на офіційному сайті Київської міської влади.

«Ми проводимо дуже серйозну роботу щодо аналізу зробленого за минулий рік. Call-центром КМДА зібрані усі звернення киян із зауваженнями до виконання програми. Щодо кожного окремого випадку працює спеціальна комісія. Особисто у мене зібрана велика кількість фото-фіксацій прогалин та недоліків у ремонтах. Звісно, ми зробимо певні висновки щодо того, де потрібно підсилити роботу, де виправити помилки, де подякувати, а де й покарати відповідальних за ці роботи працівників”, - підкреслив О.ПОПОВ.

Він запевнив, що якість – це головна складова програми.

“Тому, як тільки погода нам дозволить – ми повернемося до її реалізації. І це буде системна, постійна робота”, - запвенив керівник КМДА.

За його словами влада розуміє, що житловий фонд Києва це “одна суцільна проблема, яка накопичувалася десятиліттями”, тому вирішити її за один рік об’єктивно не можливо.

“За рік ми фізично не здатні відремонтувати усі під’їзди міста, але крок за кроком ми рухаємося до кардинального оновлення житлового господарства Києва, з тим щоб створити киянам дійсно комфортні умови проживання», – запевнив О.ПОПОВ.

За словами очільника міськадміністрації, з приходом теплої весни у двори столичних будинків повернеться і програма асфальтування прибудинкових територій. Цьогоріч вона суттєво збільшиться у фінансуванні.

«Минулого року ми виконали приблизно 50-55% наших планів та обіцяних киянам робіт, щодо заміни асфальтового покриття на прибудинкових територіях. Тому навесні ми відновимо ці роботи. Щодня на телефон Call-центру 15-51 надходить велика кількість звернень киян, котрі просять включити в цю програму і їхні будинки. Ми відпрацьовуємо усі ці адреси. І зробимо все, аби цього року максимально виконати роботи, і задовольнити якомога більшу кількість звернень киян», – розповів О.ПОПОВ.