В місті тенденція зменшення кількості аварій на тепломережах

Київ. 27 січня. УНІАН. В Київській міській державній адміністрації заявляють про значне зменшення кількості аварій на тепломережах.

Про це говориться в повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на першого заступника голови міськдержадміністрації Олександра МАЗУРЧАКА.

Він зазначив, що зважаючи на загальний стан житлово-комунального господарства та зношеність мереж, виникнення поривів на трубах – явище неминуче. Однак, можна констатувати стійку тенденцію до зменшення несправностей та аварій у системі теплопостачання. О.МАЗУРЧАК нагадав, що минулого року столична влада розпочала реалізовувати програму із заміни старих інженерних мереж міста.

«Останніх чотири роки кожен опалювальний сезон ми мали приріст кількості аварій на мережах – 10%. Цього року, спільними зусиллями, завдяки ретельній підготовці до опалювального сезону та суттєвим вкладенням у розвиток мереж, нам вдалося зламати тенденцію росту кількості аварій. Сьогодні ми впевнено говоримо про те, що їхня кількість зменшилася наполовину, а час ліквідації поривів скоротився вдвічі», – сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, на сьогодні головне завдання – здійснити моніторинг та зафіксувати найбільш проблемні ділянки мереж для того, щоб у підготовчий період оперативно їх замінити.

Представник КМДА зазначив при цьому, що у разі виникнення аварії, до ліквідації наслідків залучають фахівців «Київенерго», комунальні служби міста, а також спеціально створену групу швидкого реагування на аварійні ситуації, яка тісно співпрацює з МНС України та Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій КМДА, рятувальний загін якого складається з 96 осіб.

О.МАЗУРЧАК нагадав, що персональну відповідальність за ліквідацію аварій на своїх територіях несуть голови районних держадміністрацій.

«Програма комплексного оновлення інженерної інфраструктури житлово-комунального господарства столиці реалізовуватиметься за рахунок інвестиційної складової «Київенерго» та фінансування з міського бюджету. За один рік усі проблеми вирішити неможливо, проте курс міської влади спрямований на наведення системного порядку в міському господарстві, у тому числі і у питаннях заміни мереж», – додав він.