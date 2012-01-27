Французи хочуть відкрити свою школу в центрі Києва

Київ. 27 січня. УНІАН. Депутат Київради, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА з проханням надати в оренду приміщення у центральній частині міста для розміщення в ньому Французької Школи в м. Києві ім. Анни Київської. Про це повідомляє прес-служба О.БРИГИНЦЯ.

Депутат поінформував, що відповідне звернення з проханням надати необхідне школі приміщення площею близько 3 тис кв. м. він отримав від керівництва Школи.

«Це унікальний випадок, коли київська влада і київська громада можуть скористатись послугами інвестора, який готовий вкласти гроші в освітній об’єкт, а не в офісний центр, готель чи мол. Яким чином це зробити, може вирішити сама КМДА. Можливо, перепрофілювати одну з діючих шкіл, або передати закладу одне з приміщень, яке повертається в міську власність після відчуження командою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Головне, щоб це приміщення можна було переобладнати під учбовий заклад і мало просторий двір з ґанком», - наголосив О. БРИГИНЕЦЬ. Він вважає, що втратити таку можливість створити сучасний, інтеркультурний заклад освіти для столиці, було б злочином.

Депутат розповів, що Французька Школа в м. Києві ім. Анни Київської – це неприбуткова громадська організація, яка існує при підтримці французького агентства освіти за кордоном і Посольства Франції. Школа фінансується внесками батьків за навчання дітей. Зараз учбовий процес організовано за кількома адресами, що дуже незручно для подальшого розвитку закладу.

За словами О. БРИГИНЦЯ, керівництво Школи за умови довгострокової оренди, береться самостійно відремонтувати або відновити об’єкт, який буде наданий Києвом для облаштування французької школи, якщо він був занедбаний.

«Впевнений, що київська влада проаналізує ініціативу громадськості і прийме рішення на користь Французької Школи в м. Києві ім. Анни Київської», - зазначив О. БРИГИНЕЦЬ

Зараз у Школі навчається 336 учнів, план на наступний рік – 378. Це діти батьків з франкомовних країн, які працюють в Україні та українські діти (Школа має акредитовану українську програму).