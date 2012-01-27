Влада обіцяє зберегти і посилити тенденції будівництва

Київ. 27 січня. УНІАН. Київська влада обіцяє максимально сприяти залагодженню усіх проблемних питань містобудівців, аби посилити досягнуту на сьогодні тенденцію будівництва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ під час наради із представниками будівельної галузі

За словами О.ПОПОВА, у 2011 р. Києву вдалося не лише відродити будівництво, але й встановити новий рекорд за кількістю збудованого. Минулого року столиця ввела в експлуатацію 1 мільйон 501 тис. метрів квадратних житла.

«Ми готові владнати всі проблемні питання будівельної галузі, аби місто стабільно розвивалося», - сказав О.ПОПОВ.

Він висловив переконання, що містобудування може і повинне стати локомотивом розвитку економіки столиці.

«Одне робоче місце в будівництві створює 4 – 5 робочих місць у суміжних галузях – від виробництва будівельних матеріалів і електрообладнання до транспорту. А це – доходи працівників і їх родин, надходження до бюджету для вирішення соціальних проблем, в тому числі пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями», – наголосив керівник столичної держадміністрації.

О.ПОПОВ впевнений, що місто рухається в правильному напрямку щодо розвитку галузі.

“Я хотів би щоб у нас налагодився систематичний конструктивний діалог, тому я пропоную проводити такі наради щокварталу. Я знаю, що проблеми є, але спільно ми зможемо їх подолати», – зазначив він, звертаючись до представників будівельної галузі.

Серед проблем які бговорили першочергово на нараді: передача до комунальної власності кабельних мереж та трубопроводів у новобудовах, спрощення дозвільної процедури, та протидія бюрократії, середньострокові та довгострокові планування пріоритетів галузі, а також резервування земельних ділянок під спорудження «доступного житла».

«Розвиток будівельної галузі один із наших ключових пріоритет. Ми налаштовані ефективно співпрацювати, вирішувати проблемні питання, знаходити порозуміння. Переконаний, у конструктивному діалозі ми зможемо вирішити дуже багато важливих економічних і соціальних завдань», – сказав Олександр Попов.

В КМДА повідомляють, що впродовж 2012 року комунальні підприємства ГУ житлового забезпечення споруджуватимуть 49 житлових будинків. 21 з них вже цьогоріч введуть в експлуатацію, а це 1730 квартир, третина з яких дістанеться черговикам.

Ще 14 будинків обіцяє завершити Київміськбуд. Крім того, Київ отримає 31 заклад освіти: 4 нові і 16 реконструйованих шкіл, 4 нових і 7 оновлених дитячих садочків. Запрацюють і 4 оновлених заклади охорони здоров’я. Реконструюють приймальне і спеціалізовані відділення Олександрівської клінічної лікарні та Київської міської лікарні, що по вулиці Підвисоцького 4-А, відновлять та модернізують будівлю міської станції швидкої допомоги та приміщення міського центру репродуктивної і перинатальної медицини.