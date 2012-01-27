У владі заявляють, що столиця готова до значного похолодання

Київ. 27 січня. УНІАН. Столичне міське господарство готове до роботи в умовах значного похолодання. Наразі мобілізовано всі комунальні служби, які працюють в цілодобовому режимі. У структурних підрозділах Київської міської та районних в місті Києві державних адміністраціях, а також підприємствах комунальної власності забезпечено цілодобове чергування диспетчерських служб та спеціалізованої аварійної техніки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, всі аварійні пошкодження оперативно ліквідовуються спеціалізованими організаціями та балансоутримувачами будинків, як правило протягом доби. З метою контролю та координації дій щодо своєчасного та якісного усунення аварійних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення міста створено групу швидкого реагування на аварійні ситуації під час проходження опалювального сезону.

Міські служби постійно контролюють стан проходження опалювального сезону. Інформація про пошкодження на теплових мережах та, як наслідок, відключення будинків постійно надходить до міської диспетчерської та передається до Київської міської державної адміністрації.

Так, з початку опалювального сезону на мережах центрального опалення виникло 483 пошкодження, що складає 39,6% від загальної кількості поривів за цей період минулого року (1221 пошкоджень).

Працюють комунальники і заради безпеки киян. Станом на сьогодні від снігового покрову очищено 60% житлових будинків, роботи з їх очищення тривають. Аварійні служби об’єднали зусилля з представниками житлово-експлуатаційних організацій для того, аби очистити будинки від бурульок та накриження. Житлові організації міста укомплектовано снігоприбиральною технікою та пісчано-соляною сумішшю.

На дорогах столиці працює близько 400 одиниць снігоприбиральної і допоміжної техніки. Крім того, на очищенні зупинок громадського транспорту, підходів до підземних пішохідних переходів і тротуарів, що обслуговуються ШЕУ районів щодня працює близько 450 осіб. Комунальна корпорація «Київавтодор» проводить роботу з вивезення снігу з доріг міста. Для ліквідації снігових валів залучено важку спеціальну дорожню техніку. З початку негоди вже вивезено 67735 тонн снігу, використано 16199,3 тонн технічної солі та 8980 тонн піскосоляної суміші.

«Звичайно, через погодні умови у роботі столичного господарства можуть виникати проблеми. Комунікації в місті переважно старі, але ми мобілізували всі служби, активізували та налагодили їх роботу. Ефективно працює штаб. Ми готові до похолодання», – підкреслив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.