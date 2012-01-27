Уряд виділив Києву кошти на Театр на Подолі та Оперети

Київ. 27 січня УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив Порядок використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці.

Текст постанови “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина” від 18 січня № 40 оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з цим Порядком, головним розпорядником коштів визначено Міністерство фінансів. Бюджетні кошти спрямовуються на розвиток об’єктів житлово-комунального господарства, транспортної інфраструктури, соціально-культурної сфери, освіти, охорони здоров’я, придбання медичного обладнання та устаткування, оновлення парку трамвайних вагонів, проектування, розроблення проектно-кошторисної документації.

Так, згідно з постановою, комунальному підприємству “Київський метрополітен” передбачено виділення на будівництво дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метро від станції “Либідська” до станції “Виставковий центр” 73 млн. грн.; на спорудження дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Виставковий центр” до Одеської площі у Голосіївському районі - 41 млн. 600 тис. грн; на будівництво дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції “Глибочицька” до станції “Райдужна” з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі) - 5 млн. грн.

В урядовій постанові також передбачено, що зокрема, на реконструкцію будівель по Андріївському узвозу, 20 (А, Б), під театр на Подолі у Подільському районі м. Києва буде спрямовано 19,7 млн. грн. грн і ще 18 млн. грн - на реставрацію та ремонт забудови, благоустрій території, реконструкція інженерних мереж по Андріївському узвозу (відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році); на реставрацію з реконструкцією прибудови Київського академічного театру оперети по вул. Червоноармiйськiй, 53/3 — 15 млн. грн; на завершення будівництва об’єкта по вул. Богдана Хмельницького, 7, у Шевченківському районі з пристосуванням під Музей історії м. Києва — 15 млн. грн.; на реконструкцію та благоустрій парків та закладів культури – 41 млн. грн.

На реконструкцію 4 медзакладів столиці закладено в постанові 63,6 млн. грн; на закупівлю медобладнання та устатковання для Олександрівської клінічної лікарні та міських клінічних лікарень № №12, 17 — 26 млн. грн.; на реконструкцію та будівництво навчальних закладів – 25 млн. грн.

На будівництво міських каналізаційних колекторів та водопровідної мережі передбачено виділити Києву 109 млн. грн; на заміна та модернізацію ліфтів у житлових будинках — 15 млн. грн.; на асфальтування прибудинкових територій, ремонт сходових клітин та влаштування освітлення під’їздів житлових будинків (відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році) — 45 млн. грн.

Кошти в сумі 20 млн. грн. планується спрямувати з держбюджету на реконструкцію з добудовою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту на житловому масиві Троєщина від вул. Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку (перша, друга і третя черга). Також на проектування та будівництво центру з надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, управління Державтоінспекції ГУ МВС у м. Києві по вул. Жулянській, 5, та на оновлення парку трамвайних вагонів заплановано по 10 млн. грн.