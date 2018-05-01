Київський міський центр зайнятості планує вийти у соціальні мережі

Ринок праці першим реагує на всі зміни в економіці. І за таких умов службам зі сприяння зайнятості громадян необхідно швидко пристосовуватися до нових умов.

В 2011 році майже 17 тисяч безробітних киян отримували допомогу по безробіттю. З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для цього було витрачено 123 млн. грн. Послугами Київського міського центру зайнятості скористались майже 45 тис. громадян, в тому числі 30 тисяч - перебували на обліку в пошуку роботи. З них отримали статус безробітного, якій надає право на отримання матеріального забезпечення, близько 20 тис. осіб.

- В результаті проведення комплексу всіх заходів сприяння зайнятості населення за допомогою міської служби зайнятості знайшли роботу понад 14 тисяч громадян, з них більше 10 тисяч – за направленням районних центрів зайнятості, - підкреслив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Сухомлин.

Але міська служба зайнятості на таких, достатньо успішних цифрах не припиняється. Минулого року було проведено дослідження, аби з`ясувати ставлення і вимоги роботодавців та безробітних до служби зайнятості.

- У нас найбільш проблемна категорія — молодь віком до 35 років. Саме молоді люди частіше шукають роботу, і найперше — за допомогою Інтернету. Враховуючи це, ми вирішили, що треба наближатися до своєї "просунутої" цільової аудиторії та проявляти більше активності у соціальних мережах - Facebook, "Одноклассники", Twitter — щоби більш ефективно інформувати киян про послуги Київського міського центру зайнятості.



І це зрозуміло, оскільки одним із головних напрямків роботи служби зайнятості в сучасних умовах має стати не тільки працевлаштування, а й допомога молоді в обранні надійної майбутньої професії.

- Міська служба зайнятості проводила профорієнтаційну роботу принципово нового формату, в якому акценти зміщено від регулювання поточної ситуації на ринку праці до профілактики безробіття, особливо молодіжного. В роботу впроваджені інноваційні проекти – профорієнтаційний термінал, профорієнтаційний діловий щоденник школяра, мобільний центр профорієнтації, - додав Віктор Сухомлин.

За статистикою, в 2001 році чисельність зайнятих осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, збільшилась у порівнянні з 2010 роком на 15 тисяч осіб, з яких третина - учнівська молодь. За сприяння Київського міського центру зайнятості професійне навчання здійснювалось за 150 професіями та спеціальностями, серед яких з`явилися нові - юридична психологія, менеджер готельного господарства з курсом англійської мови, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, експерт з питань інтелектуальної власності, менеджер у сфері досліджень і розробок.

- Ефективною формою навчання залишається стажування на підприємствах. Особлива увага приділялась направленню безробітних на навчання безпосередньо на конкретних робочих місцях, що давало змогу після закінчення навчання бути працевлаштованим на підприємство-замовника. За направленням служби зайнятості навчалося близько 7 тисяч безробітних, а на їх професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації було витрачено 12 млн. грн., - продовжує директор міського центру зайнятості.



Звичайно, у період пошуку роботи громадяни, які перебували на обліку з безробіття, мають можливість заробити додаткові кошти на суспільно-корисних оплачуваних громадських роботах.

- Це некваліфіковані та кваліфіковані роботи, організовані з метою додаткової соціальної підтримки та тимчасової зайнятості осіб, які шукали роботу, з відповідною оплатою праці. До речі, до таких робіт було залучено майже 5 тис. громадян та виплачено майже 2 млн. грн., - пояснює Віктор Сухомлин.

Ще одним з напрямів сприяння зайнятості громадян є працевлаштування за рахунок дотації роботодавцям та надання безробітним одноразової виплати для розвитку підприємницької діяльності.

- Наприклад, у минулому році на дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних було направлено 26 млн. грн. За рахунок дотації роботодавцям у 2011 році були працевлаштовані 330 киян та мешканців інших регіонів. А близько 700 безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Загальна сума таких виплат становила у 2011 році понад 13 млн. грн., - повідомив директор служби зайнятості.

За словами Віктора Сухомлина, згідно з проектом програми зайнятості населення Києва на 2012-2014 роки в поточному році передбачається працевлаштувати не менше ніж 10 600 осіб, охопити професійним навчанням 6 тис. безробітних, залучити до участі в оплачуваних громадських роботах понад 4 тис. громадян.

- Основним пріоритетом столичної служби зайнятості на поточний рік буде якість надання соціальних послуг. Їх можна розділити по наступних напрямках. Перший: на новий рівень ми повинні вивести взаємодію з роботодавцями з метою надання ними повної та достовірної інформації про вакансії (вільні робочі місця). Другий: профорієнтаційні послуги матимуть адресний характер. Підвищуватиметься активність безробітних у пошуку роботи шляхом проведення постійно діючих семінарів з мотивації до праці. Продовжиться системна профорієнтаційна робота з учнівською молоддю з метою роз’яснення важливості свідомого вибору професії. Третій: міська служба зайнятості працюватиме над підвищенням ефективності професійного навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці. Особлива увага буде приділятися роботі з молоддю, інвалідами, соціально незахищеними особами, - резюмував Віктор Сухомлин.

Дарина Миколайчук