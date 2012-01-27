До 31 травня вводиться обмеження руху Дніпровською набережною

Київ. 27 січня. УНІАН. У Києві у зв’язку з будівництвом залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро вводиться тимчасове обмеження руху автотранспорту Дніпровською набережною.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Відділі інформаційного забезпечення КМДА, рух обмежено крайньою лівою смугою руху у напрямку Південного мостового переходу та крайньою лівою смугою руху у напрямку мосту імені Патона.

Обмеження діятимуть з 23 січня до 31 травня поточного року.