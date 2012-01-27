Попов ознайомився з продукцією підприємства дитячого харчування

Київ. 27 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ особисто перевірив якість молочних продуктів, які постачають у дитячі садки міста, повідомляє прес-служба КМДА.

Для цього він відвідав столичне ТОВ «Фавор», яке постачає молочну продукцію у понад

70% дитячих установ міста.

Як зазначив О.ПОПОВ, столичний стандарт освіти, який впроваджує Київ, передбачає у тому числі і високу якість харчування дошкільнят та школярів. Він запросив фахівців підприємства долучитися до розробки стандартів у частині норм харчування київських дітей, зазначивши, що столичний стандарт освіти має стати взірцем для всієї країни.

Як зазначає прес-служба, ТОВ «Фавор» виробляє молоко і кисломолочні продукти, орієнтовані на дітей віком понад три роки. Потужність підприємства – до 30 тонн

продукції на добу. Дев’ять років поспіль фірма перемагає у тендерах з закупівлі молока і молочних продуктів дитячим садкам і шкільним закладам.

У 2011 році підприємство постачало свою продукцію дитячим закладам Святошинського, Солом’янського, Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Шевченківського та Голосіївського районів м. Києва.

«Досвід підприємства, що протягом багатьох років постачає продукцію до столичних дитсадків та шкіл буде нам дуже корисним. Наші діти повинні отримувати лише найякісніші, найсмачніші і найкорисніші продукти”, – зазначив О.ПОПОВ.

Говорячи про якісне харчування дітей, він відзначив багаторічну співпрацю міста і заводу «Фавор». Нині це чи не єдине підприємство в Україні, яке виготовляє екологічно чисту продукцію, що не містить консервантів, замінників жирів, генетично модифікованих

організмів, не проходить високотемпературну обробку, яка б знижувала її харчову цінність. Тому всі продукти «Фавору» мають короткий термін вжитку, і не реалізуються у торговій мережі.

“Переконаний – не може бути мови про економію на дітях. Місто робить усе, щоб батьки київських школярів та дошкільнят були спокійні за здоров’я своїх дітей», – пообіцяв О.ПОПОВ після дегустації продукції.

У бесіді з працівниками підприємства керівник київської держадміністрації нагадав, що місто максимально підтримує підприємства Києва у розвитку столичної промисловості, створенні додаткових робочих місць, відтак надходженні додаткових доходів до бюджету.

«У нас є програма підтримки таких важливих підприємств у плані зниження відсотків по кредитах на інвестиційні проекти. Минулого року ми таку програму відновили. І готові її продовжити цього року”, - сказав О.ПОПОВ.

З усіма споживачами підприємство працює за схемою «сьогодні на завтра»,

коли заявки приймаються в першій половині поточного дня, а готова продукція постачається власним спеціально обладнаним автотранспортом наступного ранку.