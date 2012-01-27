У Київраді відкрилась виставка історії Хрещатика

Київ. 27 січня. УНІАН. У холі Київської міської ради 26 січня відбулась презентація документально-художньої виставки «Вулиця Хрещатик – від проекту реконструкції до сьогодення».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, виставка організована постійною комісією ради з питань культури та туризму спільно з Центральним науково-технічним архівом України, громадським об’єднанням художників «Гостинна на Дворянській» (м. Харків) та за підтримки заступника міського голови – секретаря Київради Галини ГЕРЕГИ.

Відкриваючи захід, Г.ГЕРЕГА зазначила, що, забезпечуючи розвиток столиці, міській влади важливо пам’ятати й історію свого міста.

«Представлені на виставці картини та архівні дані дають нам уявлення про стародавній Хрещатик, про те, як він змінювався протягом післявоєнних років. За часів війни Хрещатик було майже повністю зруйновано. І щоб його відновити, разом з будівельниками до роботи ставали звичайні мешканці міста. Це чудовий приклад того, як спільними зусиллями можна розвивати і змінювати наше місто», - сказала вона.

Представляючи співорганізаторів виставки з Харкова, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ підкреслив, що відносини між Києвом і Харковом – важлива частина української історії, оскільки м. Харків – перша столиця України.

На експозиції представлені основні елементи проекту післявоєнної відбудови Хрещатика, що зберігаються в Центральному науково-технічному архіві України у Харкові, історичні документи щодо конкурсного відбору проектів та архітектурні пейзажі Хрещатика, які виконав харківський художник Віктор Чурсін.

У Київраді виставка триватиме до 6 лютого, після чого організатори пообіцяли показати її в одному з виставкових центрів міста.