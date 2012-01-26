КМДА: комунальні служби не причетні до отруєння тварин

Київ. 26 січня. УНІАН. В Київській міській державній адміністрації запевняють, що комунальні служби не причетні до отруєння тварин і це підтвердили проведені перевірки.

Як інформує прес-служба КМДА, з початку року на гарячу телефонну лінію комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» надійшло 16 звернень громадян щодо отруєння безпритульних тварин. У підприємстві повідомили, що більшість з них не підтвердилися або були помилковими.

Так, під час рейдів-перевірок виявлено 4 випадки з підозрою на отруєння у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах міста. Усі ці випадки знаходяться на контролі в міліції, а патматеріал направлено на експертизу в лабораторію. “У жодному із зазначених випадків причетність комунальних служб до фактів отруєння тварин не підтвердилася”, - говориться в повідомленні.

В КМДА також зазначають, що за дорученням очільника міськдержадміністрації О.ПОПОВА керівникам житлових організацій було надіслано лист-звернення про

заборону будь-якого отруєння тварин.

Крім того, рішенням Київради затверджено Київську міську програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Основна її мета - зменшити чисельність безпритульних тварин гуманними методам. Зокрема, йдеться про вилов тварин, їхню стерилізацію, вакцинацію та повернення на колишнє місце перебування під опіку волонтерів або утримання у притулку.

Да даними міської влади, упродовж 2011 року за кошти міського бюджету стерилізовано близько 4 тис. безпритульних тварин, що вдвічі більше, ніж за минулі роки.

Зважаючи на те, що отруєння тварин кваліфікується як кримінальний злочин, який карається ст. 299 Кримінального Кодексу України і тягне за собою штраф до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, за кожним випадком отруєння тварин проводиться відповідне розслідування.

У «Центрі ідентифікації тварин» нагадують про діючу гарячу телефонну лінію з проблемних питань, пов’язаних з тваринами: 332-12-34, яка працює без вихідних з 9.00 до 18.00.