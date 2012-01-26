Затверджено програму «Безпечна столиця» на 2012-2015 роки

Київ. 26 січня. УНІАН. Київська міська рада затвердила міську цільову комплексну програму профілактики та протидії злочинності «Безпечна столиця» на 2012-2015 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, таке рішення ухвалили депутати сьогодні на сесії.

Як зауважила на брифінгу заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА, програма не лише сприятиме забезпеченню правопорядку у місті, а й є надзвичайно важливою в контексті підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Також секретар Київради зазначила, що Київ має приділяти значну увагу забезпеченню правопорядку та профілактиці правопорушень.

Реалізація програми сприятиме зменшенню кількості правопорушень та злочинів, підвищенню ефективності та оперативності роботи органів внутрішніх справ з реагування на заяви про злочини, покращенню профілактики правопорушень у середовищі неповнолітніх, обмеженню незаконного обігу зброї та наркотиків та зниженню рівня незаконної міграції.

Основними завданнями програми є вдосконалення системи реагування на заяви та повідомлення про злочини (систем відео-спостереження, засобів екстреного виклику міліції тощо); покращення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та правоохоронних органів з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій; проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність; формування системи реінтеграції бездомних осіб та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, тощо.