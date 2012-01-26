Київ передав в управління Держагентства рибгоспа 2 будівлі

Київ. 26 січня. УНІАН. Київрада передала до сфери управління Державного агентства рибного господарства України нежитловий будинок №45 А на вул. Артема загальною площею 1321 кв. м. та нежитловий будинок №41 на вул. Гоголівська загальною площею 362 кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 75 депутатів зі 108, зареєстрованих в залі.

Згідно з рішенням, Держагентство рибного господарства має право здійснювати усі дії щодо ефективного використання зазначених будинків, крім відчуження та передачі у користування третім особам.

Депутати доручили Головному управлінню комунальної власності Києва разом з КП “Київжитлоспецексплуатація” здійснити передачу будинків.

Рішення прийнято у зв’язку зі зверненням Державного агентства рибного господарства від 4 жовтня 2011 р