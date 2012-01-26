В Національного музею Тараса Шевченка новий директор

Київ. 26 січня. УНІАН. Міністр культури України Михайло Кулиняк 26 січня представив колективу Національного музею Тараса Шевченка нового Генерального директора – Дмитра Васильовича Стуса.

В представленні також взяли участь Керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна Герман та директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України Микола Жулинський.

"Якщо відбуваються такі призначення, значить в Україні справді відбуваються зміни. – сказала Ганна Герман. – Дмитро Стус – не тільки син відомого поета, який є для нас символом свободи і незламності духа. Він самодостатня особистість – цікава, модерна. Це дуже правильний вибір і дуже правильний крок. Думаю, що Дмитро Стус зможе перетворити цей музей на таке джерело думки, дискусії, якихось громадських ініціатив, те, що хотів би, я думаю, Шевченко, - не лише щоб тут були речі, які про нього нагадують, а щоб тут справді було життя, і щоб тут справді багато робилося для розбудови вільної незалежної України, яка би мала посідати значну гідну роль у Європі"

Микола Жулинський подякував колективу музею за ту роботу, яка вже пророблена на сьогодні. «Музей має бути привабливим для українського та іноземного відвідувача. Дмитро Васильович працював у нас в Інституті у відділі архівів, він має досвід роботи з документами, тому думаю, це пожвавить науково-дослідну роботу музею» -- додав Микола Григорович.

Міністр культури Михайло Кулиняк зачитав наказ про призначення нового директора: "Призначити Стуса Дмитра Васильовича на посаду генерального директора Національного музею Тараса Шевченка за контрактом з 26 січня 2012 року".

Новопризначений директор, звертаючись до колективу музею, сказав: «Для мене це велика честь і велика відповідальність. Я вважаю за необхідне подякувати двом попереднім директорам за те добре, що вони тут зробили. І я докладу всіх можливих зусиль для того, щоб ліквідувати недоліки, без яких неможлива будь-яка робота. Більш-менш я уявляю проблеми, але про них говорити не хочу. Хочу тільки запевнити всіх, що за рік ми не впізнаємо ту ситуацію, в якій зараз є. Оце наше завдання».

Прес-служба Міністерства культури України