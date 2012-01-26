В "червоній" зоні "Київводоканалу" торік встановили 200 МАФів

Київ. 26 січня. УНІАН. Підприємство "Київводоканал" заявляє, що в 2011 році в охоронних зонах водопровідних та каналізаційних мереж було незаконно встановлено 203 нових малих архітектурних форм (МАФ), в тому числі 126 - на водоводах та 77 - на колекторах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ "АК "Київводоканал", коментуючи аварійну ситуацію, що склалася напередодні на Московському проспекті у столиці.

"Коли МАФи розташовуються на ділянках з інженерними мережами (водоводи, колектори, мулопроводи), "Київводоканал" не має змоги належним чином обслуговувати об`єкти централізованого питного водопостачання та водовідведення і проводити ремонтні роботи, а у випадку аварії для проведення робіт на пошкоджених водоводах доводиться витрачати час на демонтаж кіосків, рекламних щитів, незаконно побудованих гаражів тощо. Це призводить до значних втрат води та затримки ремонту на три-вісім діб", - наголосили у прес-службі.

Співробітники "Київводоканалу" при виявленні МАФів та інших споруд, що розташовані в санітарній зоні, в обов’язковому порядку надсилають приписи, інформуючи власників про порушення та необхідність демонтажу об’єкта. "Однак, подібні попередження часто ігноруються, тимчасові споруди практично не зносяться. Більш того, відомі випадки, коли через деякий час після аварії, затоплені та демонтовані кіоски знов з’являються на тих самих місцях", - уточнили у прес-службі.

"Київводоканал" попереджає власників МАФів про загрозу й взяття на себе відповідальності за здоров`я та життя не тільки тих людей, які працюють в кіосках, незаконно розташованих в охоронній зоні мереж, але і їхніх відвідувачів.

"На сайті ПАТ "АК "Київводоканал" найближчим часом будуть опубліковані адреси МАФів, які знаходяться в зоні інженерних споруд, аби кияни могли уберегти себе та своїх близьких від нещасних випадків, користуючись послугами того чи іншого кіоску", - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 25 січня о 22.17, через порив магістралі діаметром 300 мм за адресою просп. Московський,16 при вході до магазину стався провал розміром 7м х 5м та глибиною близько 1,8 м. По обидва боки від входу до магазину знаходилися шість МАФів, встановлених в охоронній зоні водопроводу, які "зависли" над краями провалу і заважали проведенню аварійно-відновлювальних робіт.

Затримка у ліквідації даної аварії тривалий час загрожувала безпечному водовідведенню на Оболоні та в частині Подільського району, адже якщо впродовж 16 годин водопостачання на каналізаційній насосній станції «Оболонь», що було припинено через аварію, не було б відновлено, насосне обладнання станції, яке перекачує стоки, вийшло б з ладу.