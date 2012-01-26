На базі 7 пологового будинку створено Перинатальний центр

Київ. 26 січня. УНІАН. На базі Київського міського пологового будинку № 7 створено Перинатальний центр в рамках загальнонаціонального проекту з відкриттю в країні мережі медзакладів для породіль з дітьми надмалої ваги та інших складних випадків народження.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні сесії Київради депутати проголосували відповідний проект рішення. Його підтримали 108 депутатів з 111 зареєстрованих в залі.

Доповідаючи з цього питання начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій МОХОРЄВ повідомив, що йдеться про національний проект, в рамках якого створюються перинатальні центри в усіх 26 регіонах України.

“В Києві перинатальних центрів має бути створено три. Перший такий центр – готовий до відкриття і він планується на базі 7-го пологового будинку, про який йдеться в проекті.

По суті йдеться про створення сучасних перинатальних центрів, які будуть займатися не просто пологами жінок, а й виходжуванням дітей з надзвичайно критично низкою масою ваги. Тобто це ті стандарти, які на сьогоднішній день сповідуються в країнах Європи і яких, на жаль, на сьогодні немає в Україні”, - пояснив В.МОХОРЄВ.

Він зазначив, що такі центри мають бути створені саме на базі пологових будинків. Вони будуть оснащені відповідним обладнанням, буде створена відповідна нова структура і відповідна реанімаційна служба.

"Це те, що на базі 7-го пологового будинку вже створено. Йдеться тільки про те, що треба формально надати відповідний статус", - сказав начальник управління.