У програмі «Столиця» говоритимуть про освітлення Києва

26 січня о 19.30 - у програмі «Столиця» на телеканалі «Київ» говоритимуть про освітлення Києва: від дворів та магістралей до пам’яток архітектури. Гість студії – директор КП «Київміськсвітло» Андрій Швець.

Долучитися до обговорення та поставити свої запитання можна з 19.30 до 20.00 у прямому ефірі, зателефонувавши за номером телефону: (044) 223-09-71.