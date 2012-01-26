ВГСУ не будуватиме свій корпус на Печерську

Київ. 26 січня. УНІАН. Київрада повернула ділянку площею 0,34 га на вул. Копиленка, 6 у Печерському районі столиці у власність міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за вказане рішення сьогодні на сесії проголосували 90 депутатів.

Раніше Вищий господарський суд планував звести для себе на цій ділянці нову багатоповерхову адміністративну будівлю, але спорудження викликало незадоволення серед мешканців району та набуло суспільного резонансу.

«Хоча підстави для будівництва були цілком законними, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ став на бік печерян, що протестували проти забудови. Зусиллями голови КМДА було знайдено компромісне рішення», – пояснив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

«Найближчим часом паркан поряд із існуючою будівлею суду буде знято, бетонні блоки прибрано, а будівельного майданчику не буде. Мешканцям навколишніх будинків нічого не заважатиме», – пообіцяв О.ПУЗАНОВ.

ВГСУ погодився звести новий адміністративний корпус в іншому місці.