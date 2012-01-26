Столиця повинна мати муніципальну міліцію

Київ. 26 січня. УНІАН. Столиця повинна мати право на створення власних правоохоронних підрозділів, заявив в ефірі «Радіо-Ера» голова КМДА Олександр ПОПОВ, повідомляє сайт радіокомпанії.

«Я вважаю, що Київ повинен мати муніципальну міліцію, бо багато питань, наприклад, паркування авто у невстановлених місцях – це наше питання, місцеве. Громадський порядок, і тут багато моментів, які ми можемо взяти на себе, як функцію», - зауважив А.ПОПОВ.

Голова КМДА вважає, що у такий спосіб Київ наблизиться до цивілізованих стандартів охорони порядку.