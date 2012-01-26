Київрада надала Голосіївському парку 1888 га землі

Київ. 26 січня. УНІАН. Київська міська рада надала Національному природному парку «Голосіївський» 9 земельних ділянок загальною площею 1888,18 га.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Київради. Його підтримали 66 з 108 зареєстрованих в залі депутатів.

Земля передана парку в постійне користування. Згідно з документами, її нормативна грошова оцінка становить 3,9 млрд. грн. Податок за землю визначений в розмірі 39 млн. грн..

В рішенні зазначено, що земля належала до цього КП «Київзеленбуд», причому – близько 1860 га – це землі КП «Ліоспаркове господарство «Конча-Заспа», в яких змінено цільове призначення з лісогосподарського на землі запасу природно-заповідного фонду.

Коментуючи це рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова фракції «Республіка Київ», голова Партії Зелених України Денис МОСКАЛЬ звернув увагу, що Київрада погодилась передати парку земельні ділянки, на яких він розташований, лише через 4,5 роки з моменту створення указом Президента Національного природного парку «Голосіївський».

«Це надзвичайно важливе рішення, яке гарантує збереження парку і його подальший розвиток. Адже з моменту отримання права власності на земельні ділянки ніхто не зможе безкарно знищувати дерева на території Голосіївського парку», - наголосив Д. МОСКАЛЬ.

За словами Д.МОСКАЛЯ, керівництво Національного природного парку «Голосіївський» впродовж місяця має звернутися до Головного управління земельних ресурсів КМДА для організації робіт щодо винесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовлення документів на право користування цими ділянками.

«На території парку знаходиться чимало видів рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України. І оформлення документів на земельні ділянки сприятиме їх захисту та збереженню. Сподіваюсь, що всі інші парки столиці перейматимуть досвід Голосіївського і невдовзі теж отримають документи на право користування земельними ділянками», - зауважив Д. МОСКАЛЬ.