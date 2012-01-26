Кличко просить СБУ з'ясувати громадянство Черновецького

Київ. 26 січня. УНІАН. Фракція «УДАР» у Київраді звернулася до Служби безпеки України з проханням надати інформацію про те, чи дійсно мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має громадянство Ізраїлю.

Як повідомляє прес-служба партії, відповідний запит до СБУ депутати фракції направили на засіданні Київради сьогодні, 26 січня.

Окрім того, у фракції «УДАР» переконані, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ найближчим часом повинен відзвітувати перед киянами про результати своєї роботи у 2011 році. Таку думку висловив секретар депутатської фракції «УДАР» Валерій КАРПУНЦОВ.

«Оскільки міський голова не виявляє ініціативи звітувати перед територіальною громадою й депутатами, мною було направлено звернення до Президента України з проханням дати публічну оцінку таким діям мера. Необхідно зобов’язати ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відзвітувати перед громадою міста», - зазначив В.КАРПУНЦОВ.

Депутат наголосив, що кияни повинні знати, чим займається обраний ними керівник в робочий час: «Перш за все, для того, щоб мати змогу оцінити, проаналізувати та порівняти, наскільки реалізовані передвиборчі обіцянки ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, та дізнатися, яким чином, перебуваючи за кордоном, він виконує функції міського голови».

«Мер Києва в минулому році не виявляв бажання розповісти громаді про свою діяльність. Крім того, він систематично не відвідував засідання міської ради й не вів особистого прийому громадян. На жаль, така практика продовжується і в новому році»,- повідомив В.КАРПУНЦОВ.

«Подобається це Леоніду Михайловичу чи ні, але згідно з українським законодавством він мусить хоча б раз на рік звітувати про свою діяльність. Це передбачено в законі «Про місцеве самоврядування». Зокрема, в статті 42 п.7 визначено, що «сільський, селищний міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами». Тому будемо сподіватися, що нам вдасться не лише побачити, але й почути «мера усіх киян» найближчим часом», - зазначив В.КАРПУНЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ практично не з`являється на робочому місці з листопада 2010 року, коли головою КМДА був призначений Олександр ПОПОВ.

Влітку ЗМІ повідомляли, що мер Києва є громадянином Ізраїлю. Він офіційно спростував цю інформацію.