В історичному центрі столиці заборонено розміщувати рекламу

Київ. 26 січня. УНІАН. Київрада затвердила Концепцію розвитку зовнішньої реклами в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 96 з 113 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Як пояснив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов,

Документ покликаний впорядкувати розміщення рекламних засобів та вирішити питання органічного існування реклами в архітектурному середовищі міста.

Концепція формує єдину міську політику у сфері зовнішньої реклами, впроваджує новий принцип зонування території міста та класифікацію типових рекламних засобів.

У місті запроваджується розподіл на 5 форматних зон. У нульовий зоні заборонено встановлення будь-якої зовнішньої реклами.

Мова йде про буферні зони архітектурно-історичних заповідників, об’єктів Всесвітньої Спадщини UNESCO – «Софії Київської» та Києво-Печерській лаври, а також території, що прилягають до видатних пам’яток історії та архітектури.

Згідно з концепцією, зовнішню рекламу заборонено розміщувати на Андріївському узвозі, біля Михайлівського та Володимирського соборів, Андріївській та Кирилівській церков, Маріїнського палацу, Золотих воріт, Національної опери України ім. Т.Г. Шевченка, Київської фортеці, деяких інших пам’яток та ландшафтних парків. Крім того, рекламні засоби заборонено розміщувати біля будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

У першій форматній зоні, до якої увійшли центральні вулиці та площі міста, дозволяється встановлення конструкцій до 2.16 кв. м. В другій форматній зоні можливе встановлення засобів міського формату – від 2,16 до 8,0 кв. м.

Дозволи на рекламні засоби, які почнуть надаватися після закінчення дії мораторію на встановлення реклами, враховуватимуть вимоги Концепції. Видача, переоформлення та подовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами буде здійснюватися за принципом «Єдиного вікна».

Нагадаємо, з 1 січня до 1 серпня 2012 року в Києві діє мораторій на розміщення деяких видів зовнішньої реклами. Прийом заяв про надання відповідних дозволів тимчасово припинено.