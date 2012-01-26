КМДА тепер зобов’язується поновити права ошуканих "Еліти-центру"

Київ. 26 січня. УНІАН. Київрада вкотре внесла зміни та доповнення до своїх попередніх рішень, що стосуються потерпілих громадян внаслідок афери групи компаній «Еліта-Центр», від 16 жовтня 2008 року № 498/498 та від 28 грудня 2010 року № 508/5320.

Як передає кореспондент УНІАН, зміни сьогодні на сесії підтримали 62 з 112 зареєстрованих у залі депутатів.

Депутатів поінформували, що поданий їм проект рішення передбачає як технічні правки, так і змістовні. Зокрема, останніми передбачено, що Київська міська державна адміністрація тепер «зобов’язується» поновити права ошуканих, а раніше «мала право».

Також депутати рекомендували зборам постраждалих громадян формувати щодо кожної ділянки, де будується житло для них, власні списки на отримання квартир, враховуючи, зокрема, інвалідів, чорнобильців, учасників бойових дій та людей, які залишилися в критичній ситуації і без житла.

Згідно з рішенням, майновий стан потерпілих перевіряє комісія, до складу якої входять, серед інших, представники КМДА і самих потерпілих.

Довідка УНІАН. На початку 2006 року в Києві було розкрито велику аферу на ринку нерухомості, в результаті якої, за даними МВС, 1759 громадян стали жертвами групи компаній "Еліта-Центр", представники якої брали у них гроші як оплату за нібито споруджуване житло. Загальна сума, яку одержали шахраї від довірливих громадян, оцінюється приблизно в 400 млн. грн.