Київські депутати не хочуть скасовувати своє рішення

Київ. 26 січня. УНІАН. Київрада вдруге відмовилася скасувати рішення по Жуковому острову, яке значно зменшує його заповідну зону.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект рішення, який був поданий на сьогоднішнє засідання Київради, проголосували лише 26 з 107 зареєстрованих у залі депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року Київрада відмовилася скасувати своє рішення від 22 серпня 2007 року «Про питання створення ландшафтного заказника місцевого значення «Жуків острів», згідно з яким площа заповідної території була зменшена у вісім раз.

Проект рішення був підготовлений фракцією «БЮТ-Батьківщина» у Київраді. Як зазначила голова фракції Тетяна МЕЛІХОВА, заказник «Жуків острів» географічно займає 1630 га, а рішенням Київради 2007 року ця площа була зменшена до 196 га.

За словами Т.МЕЛІХОВОЇ, скасувавши рішення від 2007 року, з’явилася б можливість повернути статус земель ландшафтного заказника решті території Жукового острова, площа якого була затверджена 2005 року рішенням міськради про Програму розвитку зеленої зони Києва до 2010 року.

У свою чергу, в інтерв’ю журналістам голова постійної комісії Київради з екологічних питань Денис МОСКАЛЬ зазначив, що в разі скасування рішення від 2007 року, фахівці відразу ж почали б розробляти новий проект Програми розвитку зеленої зони міста, яким би затверджувалися нові межі заказника «Жуків острів» з територією 1630 га. За його прогнозами, ці землі заказника могли б отримати вже офіційний статус заповідних орієнтовно у березні 2012 року, і це б забезпечило збереження цієї території від зазіхань забудовників.