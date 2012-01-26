Київрада оголосила сквером земельну ділянку на проспекті Василя Порика

Київ. 26 січня. УНІАН. Київрада оголосила сквером земельну ділянку площею 0,4 га по проспекту Василя Порика, між будинками 7-а та 9 у Подільському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 105 з 112 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

За даними фракції "БЮТ-Батьківщина" у Київраді, яка підготувала відповідний проект рішення, протягом багатьох років громада доглядала за вказаною територією, висаджувала нові дерева та кущі. Мешканці неодноразово зверталися до депутатів з проханням надати статус скверу вказаній земельній ділянці.

Як зазначають у фракції, ця зелена зона є місцем відпочинку мешканців близько 20 будинків, а це близько 11 тис. людей.