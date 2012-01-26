Аварію на Червоноткацькій планують ліквідувати до кінця дня

Київ. 26 січня. УНІАН. Влада Києва обіцяє, що наслідки аварії на вулиці Червоноткацькій ліквідують до кінця дня.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, на об’єкті у Дніпровському районі міста тривають роботи з відновлення подачі теплоносія у мережі житлових будинків. До ліквідації наслідків аварії задіяні комунальні служби міста та група швидкого реагування на аварійні ситуації під час проходження опалювального сезону КМДА.

«Аварія сталася о 7.30 через порив трубопроводу централізованого опалення діаметром 130 мм. Аварійні служби міста прибули вчасно. Півтори години пішло на те, щоб відкачати гарячий теплоносій з підвалу житлового будинку і забезпечити доступ фахівців до місця пошкодження. Наразі ми відновлюємо пуск теплоносія до 28 житлових будинків. Як тільки буде усунуто пошкодження, підключимо і 4 останніх», – повідомив з місця події керівник групи швидкого реагування Володимир БАЖЕНОВ.

Питання ліквідації аварії на вулиці Червоноткацькій особисто контролює перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.