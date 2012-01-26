Аварію на Червоноткацькій планують ліквідувати до кінця дня
Вже пускають тепло до 28 будинків
Київ. 26 січня. УНІАН. Влада Києва обіцяє, що наслідки аварії на вулиці Червоноткацькій ліквідують до кінця дня.
Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, на об’єкті у Дніпровському районі міста тривають роботи з відновлення подачі теплоносія у мережі житлових будинків. До ліквідації наслідків аварії задіяні комунальні служби міста та група швидкого реагування на аварійні ситуації під час проходження опалювального сезону КМДА.
«Аварія сталася о 7.30 через порив трубопроводу централізованого опалення діаметром 130 мм. Аварійні служби міста прибули вчасно. Півтори години пішло на те, щоб відкачати гарячий теплоносій з підвалу житлового будинку і забезпечити доступ фахівців до місця пошкодження. Наразі ми відновлюємо пуск теплоносія до 28 житлових будинків. Як тільки буде усунуто пошкодження, підключимо і 4 останніх», – повідомив з місця події керівник групи швидкого реагування Володимир БАЖЕНОВ.
Питання ліквідації аварії на вулиці Червоноткацькій особисто контролює перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.