Затверджено програму розвитку аварійно-рятувальної служби міста

Київ. 26 січня. УНІАН. Депутати Київради затвредили Міську цільову програму технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» на 2012-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на сьогодні на засіданні сесії Київради підтримали 104 з 113 зареєстрованих в залі депутатів.

Метою Програми є вдосконалення системи цивільного захисту населення, оперативне реагування на надзвичайні ситуації, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, забезпечення сталої діяльності мобільної, технічно оснащеної, багатофункціональної аварійно-рятувальної служби, постійної готовності для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, мінімізації їх наслідків, захисту населення, території міста Києва від їх негативного впливу.

Зокрема, до комплексу заходів, передбачених у програмі, входять: розбудова правобережного загону; створення аварійно-рятувальної станції, яка забезпечить порядок на водних об’єктах у цілодобовому режимі та дозволить знизити кількість нещасних випадків на воді; створення лівобережного загону та восьми районних аварійно-рятувальних взводів, що зменшить час реагування на надзвичайні ситуації до 10-15 хвилин; збільшення чисельності працівників служби до 520 штатних одиниць; забезпечення підрозділів необхідними службовими приміщеннями, сучасним оснащенням і спорядженням.

Коментуючи на брифінгу цей проект рішення, заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА відзначила, що реалізація програми, по-перше, забезпечить ефективне функціонування аварійно-рятувальної служби міста, а по-друге, зекономить міському бюджету кошти на відшкодування видатків, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій та компенсаційними виплатами постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Крім того, необхідність прийняття програми зумовлена статистичними даними, які свідчать, що динаміка виїздів оперативних підрозділів служби зростає щорічно: з 30 виїздів на місяць в 2005 році до 212 у 2011 році.