Попов допоміг підприємцям легалізуватися

Київ. 26 січня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ запевняє , що незаконно встановлені кіоски в місті будуть демонтовані, причому рішення про демонтаж повинні прийматися виключно прозоро і відкрито.

Про це говориться в повідомленні прес-служби КМДА.

О.ПОПОВ впевнений, що реалізація сьогоднішнього рішення Київради по тимчасових спорудах необхідне для ліквідації корупційних схем та наведення порядку в питаннях розміщення і роботи тимчасових споруд – МАФів.

Очільник міськадміністрації підкреслив, що багато цих споруд встановлюються незаконно. Часто з порушеннями норм санітарної та іншої безпеки. Їх демонтують, а незабаром там само з’являються нові.

О. ПОПОВ наголосив на необхідності легалізації усіх підприємців, які працюють у сфері малого бізнесу і хочуть працювати в рамках правового поля.

За його словами, протягом 2012 року буде проведено громадські слухання в усіх районах міста, і з урахуванням позиції громади та експертів затверджено порядок і місце розміщення всіх видів тимчасових споруд.

Як результат, у 2013 році кіоски будуть розміщені лише там, де вони не завдають шкоди санітарному стану територій, законним інтересам киян і правилам безпеки. Підприємці отримають робочі місця і зарплати, бюджет – додаткові кошти, в тому числі на соціальні програми та благоустрій.

Щодо боротьби з корупційними схемами в галузі тимчасових споруд, О.ПОПОВ наголосив, що має «тверду політичну волю» зламати ці схеми і припинити розкрадання.

В КМДА відзначають, що під час голосування на підтримку позиції голови КМДА під стінами Київради зібралося близько тисячі підприємців. Після того, як депутати проголосували за рішення, О. ПОПОВ вийшов і поспілкувався із підприємцями. Повідомлення голови КМДА про результати голосування люди зустріли оплесками.