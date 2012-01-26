Київводоканал погрожує подати позов до «Київського форуму»

Київ. 26 січня. УНІАН. ПАТ «АК «Київводоканал» може подати судовий позов до соціального ток-НЕшоу з Реною НАЗАРОВОЮ «Київський форум». Про це телефоном в прямому ефірі передачі заявила радник голови правління з інформаційної політики підприємства Вікторія ЯКОВЛЄВА.

Така погроза з боку представника ПАТ «АК «Київводоканал» пролунала у відповідь на прохання пояснити, чому ключові особи, відповідальні за ситуацію на Бортницькій станції аерації, не прийшли до студії.

Зокрема, до участі у ефірі «Київського форуму» на тему «Аварія в Бортничах: чи загрожує Києву екологічна катастрофа?» були запрошені: голова правління ПАТ «АК «Київводоканал» Валерій ЧЕНЧЕВИЙ, заступник генерального директора з технічних питань ПАТ «АК «Київводоканал» Андрій БІЛИК, начальник Бортницької станції аерації ПАТ «АК «Київводоканал» Володимир БРАЖНИК.

Як пояснила В.ЯКОВЛЄВА, В.ЧЕНЧЕВИЙ не дає інтерв’ю згідно з рішенням правління акціонерного товариства «Київводоканал».

«Володимир Сергійович БРАЖНИК зараз лежить з температурою, тому що він більше доби був там, коли була ліквідація аварії», – пояснила радник голови правління з інформаційної політики.

На запитання гостьового редактора «Київського форуму», чому заступник генерального директора з технічних питань ПАТ «АК «Київводоканал» Андрій БІЛИК, який дав згоду на участь в програмі напередодні, не зможе бути, В.ЯКОВЛЄВА відповіла: «В нього запалення очей. Він не може йти на телебачення. От і все».

«Якщо ви хочете говорити про те, що хтось захворів так дуже-дуже швидко і не прийшов до вас на ефір, то давайте будемо ще обережними зі словами, тому що ми можемо подати до суду. Я не шуткую з вами», – пригрозила радник голови правління з інформаційної політики ПАТ «АК «Київводоканал».

«Отже, ми чекаємо на позов від «Київводоканалу», – заявила автор і ведуча «Київського форуму» Р.НАЗАРОВА.

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 січня 2012 року сталася аварія на самопливному Лівобережному колекторі на території Бортницької станції аерації. На місці стався провал розмірами 10 на 10 метрів і глибиною 8 метрів. За інформацією офіційного сайту ПАТ «АК «Київводоканал», зараз аварію локалізовано.